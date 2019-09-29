Ответчик по делу Жасура Ибрагимова: родные хотят "нажиться" на смерти сына

Родители Жасурбека Ибрагимова требуют в суде от виновных в гибели сына $70 тысяч. Ответчики вины не признают, упрекая семью погибшего студента в стремлении "обогатиться" за счет этой трагедии.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Семья погибшего студента медколледжа имени Боровского Жасурбека Ибрагимова через суд требует возместить причененный ущерб. Общая сумма по иску составляет 652 миллиона сумов (около 70 тысяч долларов по текущему курсу),— сообщает Nuz.uz.

Последние слушания в Мирзо-Улугбекском суде по гражданским делам состоялись в конце минувшей недели. Родители погибшего Ибрагимова продолжают требовать компенсации материальных расходов в размере 151,7 миллиона сумов, а также возмещения морального ущерба в размере полумиллиарда сумов.

Ответчики по делу в лице родителей Исломбека Туляганова, признанного виновным в смерти своего сокурсника, с предъявленным исковым заявлением не согласны. По их словам, понесенный материальный ущерб не подтвержден документально, а какие-то пункты и вовсе завышены в цене. Более того, отец осужденного Абдужалил Расулов считает не уместным включать в исковое заявление расходы на перелет и обучение старшего сына Ибрагимовых. Ответчик упрекнул семью Жасурбека в желании "нажиться" на смерти сына.

Адвокат истцов нападки со стороны представителей обвиненного отвергает, требуя рассмотреть все изложенные требования. Следующие слушания по делу запланированы на 14 октября, когда суд ознакомиться с представленными материалами.

В случае положительного решения по этому делу родители погибшего Жасура Ибрагимова намерены передать взысканные за моральный ущерб средства в благотворительный фонд, помогающий больным детям.

Студент медицинского колледжа имени Боровского Жасурбек Ибрагимов скончался в июне 2017 года, спустя почти месяц после драки со своим однокурсником Исломбеком Тулягановым, которая произошла 3 мая. После долгого следствия 30 октября 2017 года Мирабадский суд Ташкента приговорил юношу к тюремному заключению сроком на 6 лет. В декабре 2018 года наказание было заменено на исправительные работы. Родители Туляганова до сих пор не признают вины сына, утверждая, что в гибели Жасурбека виноваты врачи, не оказавшие молодому человеку необходимой помощи.