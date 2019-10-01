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Мирзиёев повысил зарплаты учителям музыкальных школ

© Daniel Jason Karjadi
Общество
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Ставка для директоров школ музыки и искусства, а также их для заместителей, повысится в 1,5 раза, учителям и концертмейстерам - в 1,25 раза. 

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О совершенствовании системы оплаты труда и материального стимулирования руководителей, преподавателей и концертмейстеров детских школ музыки и искусства".

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Согласно документу, с 1 октября руководителям и педагогическим работникам детских школ музыки и искусства повысят базовые тарифные ставки.

Ставка для директоров школ музыки и искусства, а также их для заместителей, повысится в 1,5 раза, учителям и концертмейстерам - в 1,25 раза. 

Более того, будет организован конкурсный отбор кандидатов на руководящие должности и сформирована система дистанционного повышения квалификации для педагогов.

Теги:
музыканты, музыкант, музыка, Труд, повышение квалификации, зарплата



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