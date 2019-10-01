Что изменится в жизни узбекистанцев с 1 октября

С октября в Узбекистане вступают в силу новые законы, правила и другие нововведения, касающиеся разных сфер жизни граждан республики. Подробнее читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Министерство юстиции напомнило, что изменится в законодательстве Узбекистана с 1 октября 2019 года.

Доверенность на авто

Больше не нужно получать доверенность на право пользования и управления транспортными средствами между близкими родственниками владельца транспортного средства, если они указанны в страховом полисе.

Миграция

Теперь трудовым мигрантам будут выдаваться микрозаймы на один год с ускоренным оформлением его выдачи в течение одного банковского дня.

Для этого необходим минимальный набор документов: паспорт, заявление и ходатайство органа по труду. Микрозайм пойдет на оплату расходов, связанных с трудоустройством за рубежом, в размере 2 миллионов сумов.

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В Узбекистане начала действовать Единая база мигрантов. С 1 октября запущена новая система, которая поможет узбекистанцам, находящимся на зароботках за рубежом.

Страхование

Страховым компаниям выделят субсидии один раз в год в размере 50 тысяч сумов на каждого застрахованного трудового мигранта.

В случае передачи страховых обязательств в перестрахование иностранным страховым организациям, необходимо направить оферты в размере не менее 50 процентов передаваемых обязательств страховым организациям.

Акцизы и налоги

НДС снизится с 20% до 15%.

Ставка акцизного налога на алкогольную продукцию повышается в среднем на 10%, на табачную продукцию - на 20%.

Теперь юридические лица, которые продают бензин, дизельное топливо и газ через автозаправочные станции своим конечным потребителям, являются плательщиками налога на добавленную стоимость независимо от суммы выручки от продажи этих товаров. А субъекты предпринимательства, импортирующие товары, независимо от суммы выручки от реализации товаров, считаются плательщиками налога на добавленную стоимость

Так же отменяются льготы по установленному налогу на добавленную стоимость в отношении сельскохозяйственной продукции собственного производства и пищевой продукции, произведенной в Узбекистане.

Госпошлины за лицензию

Издательства, специализирующиеся на издании детской литературы, а также продукции, предназначенной для лиц с инвалидностью, освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу лицензии на осуществление издательской деятельности.

Закон "О персональных данных"

Вступает в силу закон "О персональных данных", а также нормы Уголовного кодекса и Кодекса об административной ответственности, предусматривающие ответственность за нарушение законодательных актов о персональных данных.

TRADE-IN

Внедряется новая программа, предоставляющая покупателям возможность приобретать новое автотранспортное средство отечественного производства путем передачи собственного бывшего в употреблении авто с условием доплаты.

Валюта

С 1 октября в банкоматах на территории Узбекистана можно будет снять только национальную валюту - сум. Для получения долларов, евро и иных денежных знаков других государств необходимо обратиться в обменные пункты.