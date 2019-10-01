МИД прокомментировал смерть узбекистанки Нодиры Кодировой в Анкаре

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Посольство Узбекистана в Турции держит на контроле ситуацию, связанную со смертью Нодиры Кодировой, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.
По данным прокуратуры Анкары, сейчас проводятся все необходимые следственные мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей, изучают телефонные разговоры, анализируют электронную переписку. Ожидается заключение судебно-медицинской экспертизы.
Консульско-правовой департамент выразил соболезнования родным и близким покойной.
Гражданам Узбекистана, находящимся в Турции, Болгарии и Румынии, напомнили, что они могут при необходимости обращаться в Генеральное консульство республики в Стамбуле по номерам: +90 212 323 20 37 и +90 212 229 00 75.