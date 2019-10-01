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Цветы и памятные свечи, архивное фото

МИД прокомментировал смерть узбекистанки Нодиры Кодировой в Анкаре

Sputnik
Общество
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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей, изучают телефонные разговоры, анализируют электронную переписку.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Посольство Узбекистана в Турции держит на контроле ситуацию, связанную со смертью Нодиры Кодировой, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

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Инцидент произошел 23 сентября в доме депутата Партии справедливости и развития Турции Ширина Унала, у которого Кодирова работала. Сообщалось, что девушка совершила самоубийство.

По данным прокуратуры Анкары, сейчас проводятся все необходимые следственные мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей, изучают телефонные разговоры, анализируют электронную переписку. Ожидается заключение судебно-медицинской экспертизы.

Консульско-правовой департамент выразил соболезнования родным и близким покойной.

Гражданам Узбекистана, находящимся в Турции, Болгарии и Румынии, напомнили, что они могут при необходимости обращаться в Генеральное консульство республики в Стамбуле по номерам: +90 212 323 20 37 и +90 212 229 00 75.

Теги:
МИД Узбекистана, узбекистанка, суицид, самоубийство, Турция, Анкара, смерть



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