11:59 02 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.19
  • EUR10332.75
  • USD9446.65
Поиск

Сильнодействующие препараты окажутся под контролем

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
Получить короткую ссылку
9 0 0

Принят документ, который утверждает перечень сильнодействующих веществ 78 видов, а также количественные показатели крупного размера этих веществ при классификации преступных деяний.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Принято постановление правительства "О регулировании оборота сильнодействующих веществ в Республике Узбекистан", сообщает Минюст

Документом утвержден перечень сильнодействующих веществ 78 видов, а также количественные показатели крупного размера этих веществ при классификации преступных деяний.

Знак СТОП
© Sputnik / Илья Питалев
Без добавок: таможенники предотвратили ввоз контрафактных лекарств

Так же определен состав экспертной группы по подготовке предложений по внесению изменений и дополнений в перечень.

Ее основной задачей станет рассмотрение информации Министерства здравоохранения и других организаций по вопросам реализации и незаконного оборота сильнодействующих веществ, в том числе результатов мониторинга потребления лекарственных средств в немедицинских целях.

Теги:
Узбекистан, лекарства, Постановление



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Патрик Бабумян
Счастливы без мяса: знаменитости-веганы - фотолента
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Ваше искусство объединяет народы: Матвиенко о Русском драмтеатре в Ташкенте
Дни узбекского кино в Москве
Что покажут москвичам на Неделе узбекского кино - афиша



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054