Сильнодействующие препараты окажутся под контролем

Принят документ, который утверждает перечень сильнодействующих веществ 78 видов, а также количественные показатели крупного размера этих веществ при классификации преступных деяний.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Принято постановление правительства "О регулировании оборота сильнодействующих веществ в Республике Узбекистан", сообщает Минюст.

Документом утвержден перечень сильнодействующих веществ 78 видов, а также количественные показатели крупного размера этих веществ при классификации преступных деяний.

Так же определен состав экспертной группы по подготовке предложений по внесению изменений и дополнений в перечень.

Ее основной задачей станет рассмотрение информации Министерства здравоохранения и других организаций по вопросам реализации и незаконного оборота сильнодействующих веществ, в том числе результатов мониторинга потребления лекарственных средств в немедицинских целях.