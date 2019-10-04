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Мастер осматривает солнечные батареи

Итоги тендера: солнечную электростанцию в Навои построит арабская компания

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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По результатам изучения и оценки технических и коммерческих предложений претендентов тендерной комиссией была выбрана компания "Masdar" из Объединенных Арабских Эмиратов.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Министерство энергетики объявило результаты международного тендера по строительству первой фотоэлекстрической станции мощностью до 100 МВт, сообщает пресс-служба ведомства.

Солнечная электростанция
© Пресс-служба администрации Карагандинской области
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Среди претендентов на участие в реализации проекта изначально было 23 компании из КНР, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии и других. Лишь 11 из них прошли предквалификационный отбор.

Тендерные коммерческие предложения предоставили пяти компаниям. По результатам изучения и оценки технических и коммерческих предложений претендентов тендерной комиссией была выбрана компания "Masdar" из Объединенных Арабских Эмиратов. Срок строительства солнечной электростанции, согласно условиям, составляет 12 месяцев.

Теги:
ОАЭ, Узбекистан, Навои, Минэнерго



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