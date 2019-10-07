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В Узбекистане появились автомобили, снимающие панорамы улиц

В Узбекистане появились автомобили, снимающие панорамы улиц

Spot.uz
Общество
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Проект создан в целях увеличения базы фото и видео туристических объектов республики и ее дальнейшего использования в социальных сетях.

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. На дорогах Узбекистана появились служебные машины Государственного комитета по развитию туризма, созданные для панорамных фото в 360°, сообщает Spot.uz.

На машинах марки Chevrolet Captiva установлен специальный штатив с фотоаппаратом, который автоматически создает панорамные фото туристических достопримечательностей страны.

"Проект запущен совместно с российской компанией "Яндекс" в целях увеличения базы фото и видео туристических объектов республики и дальнейшего ее использования в социальных сетях", — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре стало известно о том, что в Ташкенте движение автобусов в режиме реального времени можно отследить через приложение "Яндекс. Карты".

Не скрыться: за столичными автобусами будут следить онлайн >>

Для пользователей доступно предположительное время прибытия автобуса, а также загруженность дорог.

 

Теги:
туристический бизнес, туристы, Узбектуризм, Туризм, автомобиль, автомобили, машина, Яндекс, Узбекистан, Узбекистан



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