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Сервис Яндекс метро начал работать в Ташкенте

В столичном метро на всех станциях заработал Wi-Fi

Sputnik
Общество
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Теперь пассажиры ташкентского метрополитена могут получить бесплатный доступ в Интернет. Данная система предусматривает два варианта подключения к Сети.

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. На всех станциях столичного метрополитена заработал Wi-Fi, сообщает пресс-служба “Тошкент метрополитени”.

Система запущена с 7 октября на всех станциях ташкентского метро. Пассажирам будет предоставлен как платный, так и бесплатный доступ к Сети.

Для того чтобы подключиться к Интернету бесплатно, необходимо посмотреть рекламный ролик. Подобная система действует во многих страна. За небольшую сумму можно будет получить доступ, не смотря рекламу.

Вокзал Ташкент-Южный после реконструкции
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Инструкции по подключению размещены на специальных табличках.

Напомним, что в местах большого скопления туристов появятся беспроводные точки доступа к Интернету. 

Также точки Wi-Fi создадут в гостиницах Узбекистана. Отмечается, что данную инициативу необходимо выполнить в обязательным порядке. Более того, скорость Wi-Fi должна быть не менее 4 Мбит/с.

Теги:
мобильный Интернет, доступ к интернету, Интернет, wi-fi, Ташкентский метрополитен, Ташкентский метрополитен, Тошкент метрополитени, метро, Метро



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