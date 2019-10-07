В столичном метро на всех станциях заработал Wi-Fi

Теперь пассажиры ташкентского метрополитена могут получить бесплатный доступ в Интернет. Данная система предусматривает два варианта подключения к Сети.

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. На всех станциях столичного метрополитена заработал Wi-Fi, сообщает пресс-служба “Тошкент метрополитени”.

Система запущена с 7 октября на всех станциях ташкентского метро. Пассажирам будет предоставлен как платный, так и бесплатный доступ к Сети.

Для того чтобы подключиться к Интернету бесплатно, необходимо посмотреть рекламный ролик. Подобная система действует во многих страна. За небольшую сумму можно будет получить доступ, не смотря рекламу.

Инструкции по подключению размещены на специальных табличках.

Напомним, что в местах большого скопления туристов появятся беспроводные точки доступа к Интернету.

Также точки Wi-Fi создадут в гостиницах Узбекистана. Отмечается, что данную инициативу необходимо выполнить в обязательным порядке. Более того, скорость Wi-Fi должна быть не менее 4 Мбит/с.