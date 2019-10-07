За проведение никаха хотят ввести уголовную ответственность

Сейчас прорабатываются поправки в законодательство. Имамы, проводящие обряд никах без соответствующих документов из ЗАГСа, будут нести уголовную ответственность.

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. За проведение обряда никах без соответствующих документов имамы понесут уголовное наказание.

Об этом сообщила председатель Комитета женщин Самаркандской области Гавхар Алимова, которую цитирует издание "Самаркандский вестник".

По ее словам, за проведение обряда никах без акта государственной регистрации имамы будут привлечены к уголовной ответственности. На данный момент разрабатываются поправки в законодательство.

Напомним, что недавно в Фергане мужчина провел обряд никах для собственного сына и попал в тюрьму. Поначалу отец обращался к нескольким имамам, однако те отказались из-за отсутствия соответствующих документов о бракосочетании, и мужчина решил совершить обряд самостоятельно.

Правоохранители выяснили, что сын уже состоит в браке. Мужчину арестовали на семь суток.

Напомним, что обряд никах не имеет юридической силы и может проводиться только после регистрации брака в специальном учреждении.