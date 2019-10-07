Узбекистан усилит международное сотрудничество в лечении наркоманов

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Минздрав Узбекистана намерен усилить международное сотрудничество в области лечения и реабилитации наркологических больных, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства страны.
Кроме того, до конца года будут разработаны и утверждены национальные стандарты качества для служб по лечению наркотической зависимости на основе международных стандартов, предложенных управлением ООН по наркотикам и преступности (UNDP).
Программой развития наркологической службы Узбекистана на 2019-2022 годы также предусматривается организация палат интенсивной терапии для больных с тяжелыми психическим осложнениями, а также развитие системы принудительного лечения наркологических больных пожилого возраста.
Количество наркозависимых, состоящих на диспансерном учете в органах здравоохранения, за этот период снизилось в 3,1 раза — до 6,142 тысячи человек. Более поздние данные не обнародованы.
Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" — крупнейший в мире путь поставки опиума и героина из Афганистана в Россию и далее в страны Европы. По нему ежегодно переправляется до 100 тонн сильнодействующих наркотиков.