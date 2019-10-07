Узбекистан усилит международное сотрудничество в лечении наркоманов

До конца года будут разработаны и утверждены национальные стандарты качества для служб по лечению наркотической зависимости на основе международных стандартов.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Минздрав Узбекистана намерен усилить международное сотрудничество в области лечения и реабилитации наркологических больных, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства страны.

В соответствии с документом, на базе Республиканского наркологического центра будет создан Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр наркологии. В его работе планируется использовать опыт ведущих наркологических центров других стран.

Кроме того, до конца года будут разработаны и утверждены национальные стандарты качества для служб по лечению наркотической зависимости на основе международных стандартов, предложенных управлением ООН по наркотикам и преступности (UNDP).

Программой развития наркологической службы Узбекистана на 2019-2022 годы также предусматривается организация палат интенсивной терапии для больных с тяжелыми психическим осложнениями, а также развитие системы принудительного лечения наркологических больных пожилого возраста.

По данным национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками при Кабмине, в результате системной профилактической работы показатель первичной заболеваемости наркоманией в республике с населением более 33,5 миллиона человек в 2010-2018 годах сократился с 7,6 случая до 2,4 случая на 100 тысяч населения.

Количество наркозависимых, состоящих на диспансерном учете в органах здравоохранения, за этот период снизилось в 3,1 раза — до 6,142 тысячи человек. Более поздние данные не обнародованы.

Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" — крупнейший в мире путь поставки опиума и героина из Афганистана в Россию и далее в страны Европы. По нему ежегодно переправляется до 100 тонн сильнодействующих наркотиков.