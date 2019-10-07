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В ташкентском метро запустили бесконтактную оплату проезда

На десяти станциях метро теперь можно платить картой Humo

© Spot.uz
Общество
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Новая система начала свою работу на некоторых станциях столичного метрополитена. Теперь, чтобы не стоять в очередях у кассы, можно сразу оплатить проезд с пластиковой карты.

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. На станциях метро Ташкента теперь можно платить картой Humo, сообщает пресс-служба платежной системы.

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На некоторых станциях столичного метрополитена можно сразу оплатить проезд с пластиковой карты. Такая система разработана для удобство пассажиров. Им больше не придется стоять в очередях у касс.

На станциях "Буюк Ипак Йули", "Амир Темур Хиёбони", "Мустакиллик Майдони", "Пахтакор", "Бунёдкор", "Мирзо Улугбек", "Чиланзар", "Беруни", "Минор" и "Абдулла Кодирий".

Чтобы провести оплату, достаточно прикоснуться картой к валидатору HUMO. Сейчас планируется подключение системы на остальных станциях метро.




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