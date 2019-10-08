Выбран заместитель директора агентства по развитию школ

В подчинение организации входят президентские и творческие школы, а также специализированная школа им. Мухаммада ал-Хоразмий, школа-интернат им. Мирзо Улугбека и специализированная школа-интернат им. Абу Али ибн Сино.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Принято постановление правительства (№850, 07.10.2019 г.), сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, Босит Тахиров назначен на должность заместителя директора Агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабмине Узбекистана.

В подчинение организации входят президентские и творческие школы, а также специализированная школа им. Мухаммада ал-Хоразмий, школа-интернат им. Мирзо Улугбека и специализированная школа-интернат им. Абу Али ибн Сино.

Указом президента определены основные задачи агентства. В частности, оно осуществляет реализацию единой государственной политики в сфере выявления, отбора, обучения и воспитания молодежи в школах.

Агентство возглавит директор, назначить и уволить которого может только президент.