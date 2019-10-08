Сотрудники детсада, где отравились дети, были уволены

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Сотрудники детского сада в Бекабаде уволены, сообщает пресс-служба МДО.

В дошкольном учебном заведении отравилось 19 малышей. За халатное отношение уволены заведующая, повар и медсестра детсада.

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора постановил, что причиной отравления стало нарушение санитарных норм, несоблюдение технологии приготовления пищи, несочетаемое меню.

Отмечается, что деятельность ДОО была приостановлена с 27 сентября по 6 октября. Проведена генуборка, дезинфицирующие мероприятия и текущий ремонт санитарных узлов в ДОО. Осуществлено трехдневное обучение сотрудников санитарным нормам и правилам.

Напомним, что 27 сентября 2019 года в инфекционное отделение с предварительным диагнозом "Острая диарея, гастроэнтерит" госпитализировано 19 детей. Тяжелых случаев не зафиксировано, у трех детей состояние средней тяжести, у 15 - удовлетворительное, один ребенок выписан. У всех ребят после проведенного лечения наблюдается положительная динамика состояния здоровья.