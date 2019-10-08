21:04 08 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.75
  • EUR10354.03
  • USD9433.34
Поиск
Работа за компьютером

Госслужащие будут стажироваться за границей - указ президента

© Pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
147 0 0

Вступил в силу указ президента, согласно которому стажерам за границей будет выплачиваться стипендия в размере не менее 60% от оклада посла Узбекистана в стране прохождения стажировки.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Более 1000 перспективных государственных служащих пройдут зарубежную стажировку сроком от 3 до 6 месяцев. Это предусмотрено указом главы государства "О мерах по организации деятельности Агентства по развитию государственной службы при Президенте", сообщает пресс-служба Минюста Узбекистана.

В документе также сказано, что стажерам будет выплачиваться стипендия в размере не менее 60% от оклада посла Узбекистана в стране прохождения стажировки.

По окончании курса обучения служащий должен будет проработать в государственном органе или организации не менее 2 лет.

Теги:
Узбекистан, Стажировка, Президент, Указ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Международный турнир на Кубок президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
За кубок и президента: международный турнир по курашу – фото
Как работал ядерный щит СССР в Беларуси: эксклюзивный тур
Как работал ядерный щит СССР в Беларуси: эксклюзивный тур
ЧМ по боксу среди женщин в Улан-Удэ
Грация и сила: женский ЧМ по боксу в Улан-Удэ

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054