Госслужащие будут стажироваться за границей - указ президента

Вступил в силу указ президента, согласно которому стажерам за границей будет выплачиваться стипендия в размере не менее 60% от оклада посла Узбекистана в стране прохождения стажировки.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Более 1000 перспективных государственных служащих пройдут зарубежную стажировку сроком от 3 до 6 месяцев. Это предусмотрено указом главы государства "О мерах по организации деятельности Агентства по развитию государственной службы при Президенте", сообщает пресс-служба Минюста Узбекистана.

В документе также сказано, что стажерам будет выплачиваться стипендия в размере не менее 60% от оклада посла Узбекистана в стране прохождения стажировки.

По окончании курса обучения служащий должен будет проработать в государственном органе или организации не менее 2 лет.