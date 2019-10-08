В Самарканде умирают дети: хоким области раскритиковал медучреждения

А в одном из родильных комплексов произошел вопиющий случай, когда пациентка из-за неправильно поставленного диагноза лишились и ребенка, и возможности в будущем иметь детей.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов резко раскритиковал деятельность роддомов, где с начала года погибли свыше 350 младенцев и 13 матерей. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Была проведена комплексная проверка медучреждений, которая обнаружила множество проблем. В числе основных – отсутствие необходимых медикаментов и оборудования, а также элементарных бытовых условий, например, матрасов на кроватях.

А в одном из родильных комплексов произошел вопиющий случай, когда пациентка из-за неправильно поставленного диагноза лишились и ребенка, и возможности в будущем иметь детей.

Многие операции проводились без соответствующей подготовки и наблюдений, при этом нарушались санитарно-гигиенические нормы.

Еще одна проблема, отметил хоким области, – переполненность роддомов. Вместо положенных 150 рожениц в медучреждении находятся 190. При этом медицинских препаратов всего на 70-80% от должного количества.

По словам хокима Самаркандской области Эркинжона Турдимова, каждый случай смерти нужно тщательно изучить и уточнить причины, приведшие к трагическим последствиям.

По итогам заседания сняты с должностей несколько руководителей.