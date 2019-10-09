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Здание Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека в Ташкенте.

Больше практики: концепция развития высшего образования в Узбекистане

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Национальный университет Узбекистана и Самаркандский государственный университет должны войти в 500 позиций международных рейтингов.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Концепцию развития системы высшего образования до 2030 года, сообщает УзА.

В частности, указом предусмотрено преобразование системы высшего образования Узбекистана в хаб по реализации международных образовательных программ в Центральной Азии, а также поэтапное внедрение концепции "Университет 3.0", предусматривающей взаимосвязь деятельности по коммерциализации результатов образования, науки, инноваций и научных исследований в высших образовательных учреждениях и перевод высших образовательных учреждений на систему самофинансирования.

Более того, в планах - поэтапный перевод учебного процесса высших образовательных учреждений на кредитно-модульную систему и поэтапный переход от образования к системе, направленной на формирование практических навыков.

Также поручено утвердить:

- обеспечение становления Национального университета Узбекистана и Самаркандского государственного университета в качестве флагманов высших образовательных учреждений страны

- развитие государственно-частного партнерства в сфере высшего образования, повышение уровня охвата высшим образованием более 50 процентов на основе организации в регионах деятельности государственных и негосударственных высших образовательных учреждений

- включение не менее 10 высших образовательных учреждений республики в первую 1 000 позиций перечня высших образовательных учреждений в рейтинге международно признанных организаций 

- обеспечение академической самостоятельности высших образовательных учреждений

- повышение уровня охвата высшим образованием нуждающихся в социальной защите слоев населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями, с улучшением инфраструктурных условий для них

Также в документе указано, что планируется создание в высших образовательных учреждениях технопарков, форсайт-центров, центров трансферных технологий, стартапов и акселераторов за счет широкого привлечения зарубежных инвестиции и внедрение в практику пяти инициатив, включающих комплекс мер, направленных на создание дополнительных условий для обучения и воспитания студенческой молодежи.

 

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Образование, Узбекистан, Узбекистан



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