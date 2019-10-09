Специалисты обсудят в Алматы, как сохранить уникальные природные ресурсы ЦА

На форум в Казахстан приехали политики, ученые и специалисты-практики из центральноазиатских государств.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В Алматы стартовал Центральноазиатский региональный триалог, участники которого обсудят вопросы деградации земель, сохранения биоразнообразия и изменения климата. Об этом сообщили в казахстанском агентстве "Информационный ресурс".

В мероприятии принимают участие политики, ученые и специалисты-практики из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

"Проблема опустынивания в регионе приняла критические масштабы после распада СССР и расформирования колхозов, когда природные ландшафты и традиционные залежные земли были преобразованы в сельскохозяйственные и промышленные угодья", — отметил заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане Виталий Времиш.

Он рассказал, что, по предварительным оценкам, деструктивным процессам подвержено от 4 до 10% обрабатываемых, 27-68% пастбищных земель, от 1 до 8% лесных угодий. Ежегодный ущерб от потери гумуса в странах Центральной Aзии c учетом упущенного дохода от эрозийных процессов составляет 12,5 миллиарда долларов. Всего площадь деградированных земель в каждой центральноазиатской стране составляет от 40 до 100%.

"Центральная Азия обладает богатым биоразнообразием, на территории региона произрастает и обитает большое количество эндемичных или находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны, и наша задача — сохранить и приумножить это природное богатство", — заявил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев.

Триалог организован Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана и проводится по инициативе Программы развития ООН (ПРООН) в сотрудничестве с Межправительственной научно-политической платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ), Коалицией добровольцев по опылителям, при партнерстве Федерального министерства окружающей среды, охраны природы Германии.