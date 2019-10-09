Кадры для мирной страны: кого готовит узбекско-афганский вуз в Термезе

На границе с Афганистаном в городе Термезе с осени 2017 года действует первый совместный учебно-образовательный центр, обучающий квалифицированных специалистов для Афганистана. Первые выпускники уже получили дипломы.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik, Рамиз Бахтияров. В Термезе около двух лет успешно функционирует узбекско-афганский учебный центр, созданный по инициативе президента Узбекистана. Проект задуман как гуманитарная помощь афганскому народу в подготовке востребованных кадров. Чем сегодня живет этот вуз и какие имеет планы на будущее, выяснял корреспондент Sputnik.

Внушительный современный учебно-образовательный комплекс распахнул свои двери для первых студентов почти два года назад. Сейчас в вузе действуют два факультета: узбекской филологии и факультет инженеров железнодорожного транспорта.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Вестибюль главного корпуса узбекско-афганского образовательного центра в Термезе

О первых результатах работы и планах на будущее рассказал заместитель директора образовательного центра, заведующий отделом духовности Тошпулат Тошев.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Узбекско-афганский образовательный центр в Термезе

"Срок обучения по программе бакалавриата в нашем центре составляет два года для филологов и четыре года для специалистов наземного транспорта. Первые 96 специалистов по узбекскому языку уже получили дипломы. Кстати, семь наших студентов продолжают обучение в магистратуре Термезского государственного университета", — отметил Тошев.

Он уточнил, что специалисты по узбекскому языку и литературе в Афганистане востребованы, так как в ИРА проживает по разным данным до 9 миллионов этнических узбеков. С учетом 12-летнего школьного образования в Афганистане и дополнительных двухлетних курсов в колледжах и лицеях, двух лет для получения степени бакалавра по этой специальности вполне достаточно.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Библиотека в узбекско-афганском образовательном центре в Термезе

Отбор проводит афганская сторона, направляя в Узбекистан студентов, прошедших тестирование и подготовленных на родине. Преподают в Термезе узбекские специалисты – из Института узбекского языка имени Алишера Навои, а также из Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта.

По второму направлению срок обучения больше – четыре полноценных года, из которых два курса студенты учат русский язык.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Узбекско-афганский центр оборудован современными лабораториями для занятий химией, физикой и другими дисциплинами.

По словам заместителя директора Центра, с афганской стороны есть интерес в расширении специальностей. Так в ближайшее время будет объявлен набор на факультет сельского хозяйства. Кроме того, есть планы по открытию медицинского направления.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Библиотека узбекско-афганского образовательного центра доступна студентам круглосуточно

"Уже сейчас идет набор 200 студентов по трем направлениям – филология, железнодорожный транспорт и сельское хозяйство. При этом все технические условия для расширения у нас есть, включая общежитие на 450 мест", — подчеркнул Тошев.

С трудоустройством выпускников, уверен он, проблем возникнуть не должно. Делегация вуза посетила Мазари-Шариф, где встречалась с афганскими губернаторами и представителями министерства образования. На родине выпускников Центра готовы взять на работу в вузы и администрации.

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"Первые специалисты совсем недавно получили дипломы, думаю, месяца через два-три у нас уже появятся данные, кто куда устроился. Но мы пристально следим за судьбой своих студентов и всячески способствуем их трудоустройству. Много желающих найти работу в Узбекистане", — подчеркнул замдиректора вуза.

Центр обладает всей необходимой инфраструктурой для комфортного обучения и проживания студентов. В вузе работает круглосуточная библиотека с безлимитным доступом в Интернет, современные лаборатории и лингвистические классы со спецоборудованием, а также технические стенды, позволяющие наглядно и детально изучить профпредмет.