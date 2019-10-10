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Австриец установил мировой рекорд, играя в видеоигру

GAME JAM впервые пройдет в Ташкенте

© Ruptly .
Общество
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Поединки состоятся с 15 по 17 ноября 2019 года в столице Узбекистана. Участие в геймджеме бесплатное. Будет также предусмотрено место для отдыха и сна.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Игровой джем (game jam) — это чемпионат по созданию игр за короткое время: за 48 или 72 часа.

Компьютерные игры
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Участникам дается тема, объединившись в команды, они с нуля разрабатывают игру, сообщает журнал Infocom.uz. Результаты будут представлены и обсуждены на пленуме, затем жюри выберет три лучшие команды. 

Поединки пройдут с 15 по 17 ноября 2019 года в Ташкенте.

Принять участие приглашаются разработчики игр, дизайнеры и люди, увлеченные играми. 

Участие в геймджеме бесплатное. Будет также предусмотрено место для отдыха и сна.

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В числе главных призов – возможность показать созданную игру на конференции для разработчиков видеоигр Gamedev CityFest (Новосибирск, 14 марта 2020 г.), а также сертификаты на обучение по основным направлениям разработки игр.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, Интернет, компьютерные игры



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