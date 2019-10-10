Плов и забег: как в Самарканде отметят День города

Концерты, поэтические вечера, спортивные мероприятия, много еды и веселья - полная программа мероприятий в Самарканде.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. 18 октября в Самарканде пройдет День города, а все главные мероприятия начнутся с чтения молитвы в мавзолее Амира Темура, сообщает SamCity.

Затем областной и городской хокимияты, государственные и общественные организации, а также жители города возложат цветы к подножию памятника Амира Темура.

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На площади перед областным музыкально-драматическим театром, в парке культуры и отдыха имени Алишера Навои, в парке "Ёшлик", в амфитеатре "Мужиза", а также в поселке Кимёгарлар пройдут праздничные мероприятия, концерты и другие культурно-развлекательные программы.

В этот день планируется проведение массового марафона, который состоится у областного музыкально-драматического театра, по Университетскому бульвару и по улице Регистан.

17-20 октября в парке культуры и отдыха имени Алишера Навои пройдет ярмарка под названием "Дары природы", где будет представлена сельскохозяйственная продукция, выращенная в этом регионе.

В профессиональных колледжах и общеобразовательных школах города состоятся конкурсы сочинений "Мой дорогой город Самарканд" и "Я - житель Самарканда".

Областное отделение Союза писателей совместно с учебными заведениями организует поэтические вечера, а департамент физической культуры и спорта проведет региональные чемпионаты по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, плаванию и художественной гимнастике.

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И, конечно же, в парке культуры и отдыха имени Алишера Навои состоится Фестиваль плова, целью которого является знакомство с национальными традициями и особенностями приготовления главного блюда узбекской кухни. У гостей мероприятия будет возможность продегустировать множество видов этого вкуснейшего блюда.

Напомним, первый президент Узбекистана Ислам Каримов предложил отмечать День города Самарканда на церемонии, посвященной 660-летию со дня рождения Амира Темура, 18 октября 1996 года. В тот день городу был вручен орден Амира Темура, и эта дата теперь широко отмечается каждый год.