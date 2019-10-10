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Ребенок

В школе-интернате Сурхандарьи оправдались за снимки с детьми на полу

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Ранее в СМИ появились фотографии со спящими на полу воспитанниками школы-интерната для слепых и слабовидящих детей.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана опубликовало официальное заявление относительно фотографий, сделанных в специализированной школе-интернате для слепых и слабовидящих детей Шурчинского района Сурхандарьинской области.

Седьмого октября на сайте Xabar.uz были опубликованы снимки со спящими на полу воспитанниками учреждения. По данным издания, малыши вынуждены отдыхать на полу из-за переполненности школы и нехватки кроватей. Также сообщалось, что в общежитии и классах недостаточно тепло, а столовая — слишком маленькая. Кроме того, в публикации говорилось об отсутствии душевой комнаты, игровой площадки, спортивного зала, комнат для учителей и других условий.

Ситуация со спящими на полу воспитанниками школы-интерната для слепых и слабовидящих детей в Сурхандарье была подстроена
© Xabar.uz
Ранее в СМИ появились фотографии со спящими на полу воспитанниками школы-интерната для слепых и слабовидящих детей

Информацию изучила рабочая группа, в состав которой вошли представители хокимията Сурхандарьинской области, областной прокуратуры, областного управления народного образования и хокимията Шурчинского района. Была проведена беседа с библиотекарем школы С. Эргашевой и педагогами.

Выяснилось, что 20 сентября учителя 3 "Б" класса М. А. и С. К. вывели учеников в библиотеку, постелили там матрац, уложили на него детей и сделали несколько снимков. Почему и для чего они решили так поступить с воспитанниками специализированной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей — не уточняется.

По словам педагогов, после "фотосессии" детей отправили в общежития. 

В соцсетях снимки опубликовал учитель школы Б. Ж.

Сами дети заявили членам рабочей группы, что никогда не спали на полу. По их словам, в школе-интернате есть все условия для учебы, а в общежитии — для проживания.

Областное управление народного образования обратилось в районную прокуратуру с заявлением о необходимости изучения действий педагогов Б. Ж., М. А. и С. К. В произошедшем разбираются сотрудники прокуратуры Шурчинского района, идет следствие.

В специализированной школе-интернате учатся 265 детей, из них 206 проживают в общежитии, еще 59 приходят в учреждение только на занятия.




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