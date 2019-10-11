Хокимият: здание Управления художественной экспертизы не сносили

В столичном хокимияте опровергли информацию о сносе здания Управления художественной экспертизы и соседних домов.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. В хокимияте Ташкента прокомментировали информацию о сносе строений.

Раннее в социальных сетях жители выражали беспокойство тем, что здание Управления художественной экспертизы и соседние дома будут уничтожены.

В свою очередь первый заместитель хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Даврон Хидоятов опроверг данную информацию. По его словам, здание управления (улица Лашкарбеги, дом 19), а также соседние строения представляют историческую ценность и не могут быть снесены.