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Молодые мамы в послеродовом отделении

В Карши уволены сотрудники роддома за вымогание денег

© Sputnik / Сергей Красноухов
Общество
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В целях недопущения коррупционных махинаций сотрудников роддомов Узбекистана сейчас проводится проверка.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. В роддоме Карши были уволены трое врачей, одна медсестра и главврач отделения, сообщает Минздрав Узбекистана.

Напомним, что ранее в местных социальных сетях распространилось видео, где уволенные сотрудники вымогали денежные средства с рожениц.

"Данный инцидент не соответствует чести и достоинству врача", - говорится в сообщении.

Также, по словам Минздрава, в целях недопущения коррупционных махинаций сотрудников роддомов по данному факту проходит проверка со стороны правоохранительных органов.

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Также в министерстве обеспокоены состоянием здоровья матери и ребенка, о которых сообщается в видео, поэтому данный вопрос взят под контроль.

Минздрав предупреждает, что в случае возникновения проблем в медучреждениях следует обращаться по горячей линии в каждую больницу или по номеру 1003.

Теги:
Карши, роды, врачи, врач, дети, больница, больницы, Узбекистан, Узбекистан



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