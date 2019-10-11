В Карши уволены сотрудники роддома за вымогание денег

В целях недопущения коррупционных махинаций сотрудников роддомов Узбекистана сейчас проводится проверка.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. В роддоме Карши были уволены трое врачей, одна медсестра и главврач отделения, сообщает Минздрав Узбекистана.

Напомним, что ранее в местных социальных сетях распространилось видео, где уволенные сотрудники вымогали денежные средства с рожениц.

"Данный инцидент не соответствует чести и достоинству врача", - говорится в сообщении.

Также, по словам Минздрава, в целях недопущения коррупционных махинаций сотрудников роддомов по данному факту проходит проверка со стороны правоохранительных органов.

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Также в министерстве обеспокоены состоянием здоровья матери и ребенка, о которых сообщается в видео, поэтому данный вопрос взят под контроль.

Минздрав предупреждает, что в случае возникновения проблем в медучреждениях следует обращаться по горячей линии в каждую больницу или по номеру 1003.