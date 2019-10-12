Срок рассмотрения заявки на получение гражданства РФ снизят вдвое

Новый законопроект, снижающий срок рассмотрения заявки на получение гражданства в упрощенном порядке, одобрен правительством РФ.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Правительство РФ одобрило законопроект, по которому срок рассмотрения заявки на получение российского гражданства в упрощенном порядке сокращается.

Согласно документу, заявление будет рассматриваться в течение трех месяцев. Сейчас срок рассмотрения - 6 месяцев.

Принятие закона позволит усовершенствовать институт российского гражданства, а также сократить существующие административные барьеры для его приобретения лицами, проживающими в РФ на законных основаниях.

Проект федерального закона одобрен и внесен на рассмотрение в Государственную думу.