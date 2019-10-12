Международный экологический марафон охватит шесть городов Узбекистана

ARAL MARATHON состоится с целью привлечение внимания общественности к инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, а также к проблеме Аральского моря.
ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. В Узбекистане пройдет экологический марафон ARAL MARATHON под девизом "Мы в ответе за будущее", сообщает пресс-служба столичного хокимията.
Мероприятия пройдут с 17 по 22 октября в преддверии Международной конференции по проблемам Арала. Марафон затронет шесть городов республики: Ташкент, Самарканд, Бухару, Ургенч, Нукус и Муйнак.
ARAL MARATHON состоится с целью привлечение внимания общественности к инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, а также к проблеме Аральского моря.
Программа недельного марафона включает в себя забеги по 5 километров на каждом этапе, концертные программы и встречи в учебных заведениях.
Отмечается, что проект Family day реализован в целях воспитания молодого поколения в духе патриотизма, формирования у них таких понятий, как справедливость, дисциплинированность и законность, а также повышения интереса к правовой сфере.