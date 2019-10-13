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Молоток судьи в зале суда

Узбекских судей переоденут в мантии – фото

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Принято постановление "Об утверждении описания и образцов специального облачения судей в Республике Узбекистан".

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана утвердил образцы мантии судей, сообщается на официальном сайте верхней палаты парламента республики.

Было решено, что судьи Конституционного суда станут носить мантии темно-вишневого цвета, а все остальные — темно-синего. Помимо самой мантии, в комплект входит манишка и шелковая шейная повязка-пластрон. 

Ткани и состав комплекта могут варьироваться в зависимости от сезона (зима-лето).

© Сенат
Новая форма для судей

В публикации отмечается, что при разработке образцов учитывались национальные традиции, также был изучен опыт других стран — в частности, России, США, Германия, Великобритании, Франции, Казахстана. 

Введение специального облачения для судей в Узбекистане было предусмотрено государственной программой на 2019 год.

© Сенат
Новая форма для судей

Напомним, ранее в Узбекистане изменились требования для претендентов на должность судьи. Теперь этот ответственный пост могут занимать люди в возрасте от 35 лет (ранее — от 30 лет).

Кроме того, кандидаты, которые впервые претендуют на должности судей, проходят обязательное обучение в Высшей школе судей, причем без сохранения среднемесячной заработной платы.

 

Теги:
форма, Узбекистан, Сенат Олий Мажлиса, суд, судья



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