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Назван самый популярный автомобиль в Узбекистане

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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В АО "Узавтосаноат" рассказали, какую модель автомобиля узбекистанцы чаще всего покупали в 2019 году.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. UzAuto назвал самый популярный автомобиль Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Telegram.

Согласно статистическим данным, в 2019 году было продано 52 176 автомобилей Chevrolet Nexia 3.
Пресс-служба UzAuto
Назван самый популярный автомобиль в Узбекистане

© Олег Спивак / Kursiv.kz
Представлен первый Ravon Nexia R3, собранный в Казахстане
Напомним, что с 1 октября вступил в силу новый порядок уплаты сбора в Республиканский дорожный фонд, согласно которому оплата производится производителями автотранспортных средств.

Данное решение было принято в целях улучшения условий приобретения для потребителей автотранспортных средств отечественного производства согласно постановлению президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по ускоренному развитию автомобильной промышленности Республики Узбекистан".

Теги:
машина, автопром, автомобильный номер, автомобиль



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