В АО "Узавтосаноат" рассказали, какую модель автомобиля узбекистанцы чаще всего покупали в 2019 году.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. UzAuto назвал самый популярный автомобиль Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Telegram.

Согласно статистическим данным, в 2019 году было продано 52 176 автомобилей Chevrolet Nexia 3.

Пресс-служба UzAuto Назван самый популярный автомобиль в Узбекистане

Напомним, что с 1 октября вступил в силу новый порядок уплаты сбора в Республиканский дорожный фонд, согласно которому оплата производится производителями автотранспортных средств.

Данное решение было принято в целях улучшения условий приобретения для потребителей автотранспортных средств отечественного производства согласно постановлению президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по ускоренному развитию автомобильной промышленности Республики Узбекистан".