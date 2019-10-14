Назван самый популярный автомобиль в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. UzAuto назвал самый популярный автомобиль Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Telegram.
Согласно статистическим данным, в 2019 году было продано 52 176 автомобилей Chevrolet Nexia 3.
Данное решение было принято в целях улучшения условий приобретения для потребителей автотранспортных средств отечественного производства согласно постановлению президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по ускоренному развитию автомобильной промышленности Республики Узбекистан".