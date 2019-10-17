В каких районах Ташкента сегодня отключат электричество

Это произойдет в связи с модернизацией и вводом в работу новых линий электропередачи и электросетевого оборудования напряжением 0,4 кВ и выше.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Сегодня в некоторых районах Мирзо-Улугбекского района Ташкента с раннего утра до 16.00 ожидается временное отключение электрической энергии, сообщают "Региональные электрические сети".

"17 октября с 09.00 до 16.00 в махалле "Подшобог", на улицах "Хирмонтепа" (бывшая Никитина), "Туртарик" и "Подшобог" Мирзо-Улугбекского района ожидается временное отключение электрической энергии для обеспечения безопасности ремонтных работ", – говорится в сообщении.

Это произойдет в связи с модернизацией и вводом в работу новых линий электропередачи и электросетевого оборудования напряжением 0,4 кВ и выше, обеспечивающих электричеством жилые дома.

Напомним, вчера в Юнусабадском районе несколько домов остались без света до вечера. Это было связано с ремонтом высоковольтных линий электропередач.