В махалле в Самарканде произошел сильный потоп

Все случилось из-за мусора, который забился в арыках. Пострадавшие жители будут просить хокимият о возмещении ущерба.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. В Самарканде несколько домов сильно пострадали от спонтанного потопа, сообщает STV.

"Люди ведрами выносили воду. Для устранения потопа по вызову приехали 20 сотрудников службы пожарной безопасности на четырех пожарных машинах, они откачивали воду из затопленных домов на улицу", - говорится в сообщении.

Несколько сотрудников регионального управления по чрезвычайным ситуациям очистили арыки от мусора, который стал причиной затопления.

Сотрудники пожарной безопасности сообщили о ситуации работникам водоканала, но из-за большого расстояния от места происшествия (9 км) вода продолжала течь еще в течение часа.

СМИ сообщают, что жители, пострадавшие в результате затопления, будут просить местный хокимият о возмещении ущерба.