На афгано-таджикской границе собрались тысячи боевиков – эксперт

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Около восьми тысяч боевиков из числа талибов* и членов "Исламского государства"** находятся недалеко от границы Афганистана и Таджикистана, сообщил председатель координационной службы Совета командующих пограничными войсками стран СНГ Александр Манилов. Об этом пишет Sputnik Таджикистан.

"Наиболее сложная обстановка, по оценке руководителей пограничных ведомств, складывается сегодня на таджикско-афганской границе. Туда в последнее время прибыло большое количество боевиков — талибы и представители "Исламского государства"**. На сегодняшний день, по нашим оценкам, там сосредоточено порядка восьми тысяч боевиков", которые прибыли из районов боевых действий — Сирии, Ирака и других регионов", — заявил Манилов журналистам после заседания Совета командующих погранвойсками стран СНГ.

По его словам, большинство из них являются "выходцами из кавказских регионов, африканского континента — представителями различных национальностей".

В связи с этим было решено укрепить меры безопасности. В частности, отметил Манилов, пограничным ведомствам представлен документ по программе укрепления пограничной безопасности на 2020-2025 годы. Кроме того, на следующий год запланировано очередное командно-штабное учение. Оно пройдет на территории России.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что север Афганистана рискует превратиться в плацдарм для террористов во главе с ИГИЛ** — в частности, из-за "практикуемых некоторыми государствами двойных стандартов", которые осложняют поиск ответов на угрозы современности.

* Талибы — члены радикального движения "Талибан". В России и ряде других стран организация признана террористической, ее деятельность запрещена.

** "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация.