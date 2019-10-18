Нюрнбергский процесс по-узбекски: необычный квест к юбилею Победы

В Ташкенте состоится познавательная историческая акция "Вторая мировая. Эпилог". Участникам квеста предстоит вычислить диверсантов, планирующих помешать трибуналу над нацистами.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В честь предстоящего 75-летия Победы в Узбекистане пройдет необычная акция "Вторая мировая. Эпилог". Сценарий квеста посвящен Нюрнбергскому процессу, сообщается на странице проекта в социальных сетях.

Акция пройдет утром 27 октября в Центральном экопарке им. Бабура. Участникам предстоит вычислить среди нескольких подозреваемых настоящих диверсантов, пытающихся сорвать заседание судебное заседание в Нюрнберге.

Организаторами квеста выступили волонтеры Победы Республики Узбекистан, представительство Россотрудничества в Ташкенте, а также городской совет Союза молодежи республики. Для участие необходимо пройти предварительную регистрацию

Международный военный трибунал в Нюрнберге проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946-го. Всего было вынесено 24 обвинительных приговора.