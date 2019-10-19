Партия "Миллий тикланиш" исключила скандального депутата из списка

Недавно Кабул Дусов оказался в центре скандала из-за стройки дороги рядом со своим офисом. Шум подняли жители района, которые были не довольны инициативой теперь уже бывшего депутата.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. "Дусов будет исключен из партии. Его поведение позорит авторитет партии. Также он не соблюдает устав. 1 ноября пройдет съезд, на котором будет рассмотрен вопрос Дусова", — так прокомментировали в "Миллий тикланиш" поведение депутата, который уже несколько дней находится в центре внимания СМИ.

Напомним, что Кабул Дусов стал известен общественности после ряда публикаций, размещенных на своей личной странице в Facebook. Он заявлял о том, что женщинам не место в управлении государством.

Также недавно он оказался в центре скандала из-за стройки дороги рядом со своим офисом. Шум подняли жители района, которые были не довольны инициативой Дусова.