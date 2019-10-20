Американские СМИ назвали самый опасный военный корабль России

В США рассказали об оснащении атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" и оценили его возможности.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который должен поступить на вооружение ВМФ РФ в 2021 году, может стать самым опасным кораблем России, пишет американский журнал Military Watch.

По данным издания, крейсер оснастят внушительным арсеналом крылатых ракет и продвинутой системой ПВО (адаптированного под корабли ЗРК С-400). Кроме того, на российском корабле установят новые системы радиоэлектронной борьбы, а также зенитные ракетные артиллерийские комплексы "Кортик" и ЗРК "Редут".

"Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем, из стоящих на вооружении ВМФ России", — говорится в публикации.

Уточняется, что "Адмирал Нахимов" сможет длительное время работать вдали от побережья РФ.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" до 1992 года назывался "Калинин". Корабль был заложен 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе, 25 апреля 1986 года — спущен на воду, а 30 декабря 1988 пополнил боевой состав ВМФ России.

Двадцать второго апреля 1992 года корабль переименовали в "Адмирала Нахимова".