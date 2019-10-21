Нукус поборется за звание столицы Тотального диктанта-2020

Каракалпакстан в 2019 году впервые принял участие в акции "Тотальный диктант". Свою грамотность проверили более одной тысячи жителей автономной республики. Это дает Нукусу право претендовать на статус столицы гуманитарного проекта в 2020-м.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Нукус стал единственным городом за пределами России, который претендует на звание столицы Тотального диктанта в 2020-м. В дебютный для себя год этот узбекский регион проявил к международной акции небывалый интерес.

Первый этап онлайн-голосования стартует на сайте проекта 21 октября. Помимо Нукуса, за почетное звание столицы Тотального диктанта будут бороться девять российских городов: Ростов-на-Дону, Челябинск, Екатеринбург, Ижевск, Тамбов, Казань, Вологда, Краснодар и Санкт-Петербург.

Онлайн-голосование продлится до 11 ноября (10.00 по московскому времени). Принять участие может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте. Каждый пользователь имеет право отдать свой голос только один раз в 24 часа.

По итогам первого этапа будет объявлен шорт-лист конкурса из пяти городов. Победитель станет известен в начале февраля 2020 года, а 4 апреля в избранной столице пройдет главный Тотальный диктант.

"Тотальный диктант": сколько "абсолютных отличников" в Каракалпакстане =>>

Столица акции превращается в центр притяжения всеобщего внимания СМИ и социальных сетей. Именно в этом городе будет организована главная площадка Тотального диктанта, на которой текст продиктует сам автор.

Ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих призвана привлечь людей к изучению русского языка, а также повысить грамотность. Впервые такую всеобщую письменную работу написали в 2004 году в Новосибирском государственном университете. Акция быстро стала международной и одной из самых масштабных в мире.

В 2019 году проверить свое знание "великого и могучего" захотели 236 тысяч человек из 1 200 городов в 80 странах. В 2018 году столицей акции стал Владивосток, победивший по итогам онлайн-голосования, а в 2019-м – Таллин.

Информационное агентство Sputnik Узбекистан выступает в качестве информационного партнера образовательного проекта в Каракалпакстане. Кроме того, Тотальный диктант поддержали Министерство образования республики, Русский культурный центр и учебные заведения региона.