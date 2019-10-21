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Узбекистанец стал популярным из-за сходства с Зеленским - фото

Узбекистанец стал популярным из-за сходства с Зеленским - фото

© Даракчи
Общество
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Sputnik Узбекистан

Большая популярность настигла молодого человека после публикации фото, на котором он сидит в вагоне метро.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. В Москве нашли мужчину, который имеет внешнее сходство с президентом Украины Владимиром Зеленским. Им оказался узбекистанец, сообщают российские СМИ.

Двойника украинского лидера обнаружили в столичном метро.

Узбекистанец стал популярным из-за сходства с Зеленским - фото
YouTube
Узбекистанец стал популярным из-за сходства с Зеленским - фото

В одном из Телеграм-каналов появилось видеоинтервью, в котором мужчина рассказал о себе: его зовут Умид, он работает маляром и приехал из Узбекистана с женой и детьми.

"В метро, когда я на работу ехал, кто-то поймал этот момент. Я раньше не знал кто такой Зеленский. В 2016-2017 годах мне говорили друзья, ты юморист такой, Зеленский похож. А потом, когда президентом стал, потому уже узнал", - рассказал Умид.

Большая популярность настигла молодого человека после публикации фото, на котором он сидит в вагоне метро.

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Напомним, в кыргызском селе Сафаровка живет мужчина, которого все называют не иначе как Путин аке.

Медетбеку Абжапарову 34 года, он отец троих детей. Работает трактористом, помогает крестьянам собирать урожай.

Теги:
фото, двойник, Владимир Зеленский, Украина, Украина, Россия, Россия, узбекистанец



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