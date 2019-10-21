Вернуть солдата домой: как узбекистанцы ищут погибших красноармейцев

Вот уже девять лет добровольческий поисковый отряд из Узбекистана участвует в ежегодных экспедициях на полях сражений Великой Отечественной войны и возвращает из безвестия героев, отдавших свои жизни за общую победу над фашизмом.

Поисковая группа "Ташпоиск" образовалась в 2014 году. До этого добровольными поисками пропавших без вести во время ВОВ узбекистанцев занимался лишь один человек — Татьяна Дубовик.

Набираться опыта в этом деле она начала в 2008 году, когда приступила к поискам своего деда. Его нашли в 2010-м на Украине. Татьяну пригласили на церемонию перезахоронения. Она вспоминает, что просила открыть его гробик, но организаторы этого не допускают — таковы правила, ведь психологическое состояние родственников может быть разным.

"Действительно, было эмоционально. Тогда же проходили раскопки в Киевской области. Мы поехали туда. Попросила показать хотя бы чужого. Показали. Через два месяца состоялся мой первый выезд в экспедицию. Это была Калужская область, там уже воочию увидела раскопы, как солдаты лежат друг рядом с другом, бывает, в обнимку, кто-то на боку лежит, кто-то сидит. Все собирают до последней косточки. Теперь уже к этому пригляделась", — говорит Дубовик.

Осмыслив пережитое, она решила, что ее опыт будет полезен другим. Какое-то время помогала на форуме телевизионной передачи "Жди меня", затем, в 2009-м, открыла свой форум "Люди и война", а в 2011-м — "Книгу Памяти Узбекистана".

"Форум "Люди и война" действует до сих пор, но времени нет заниматься такими активными поисками, как раньше. В "Книге Памяти" собрала базу данных на 437 тысяч погибших и пропавших без вести узбекистанцев. Использовала порядка трехсот источников. Не все еще обработала, но начало положено", — отмечает женщина.

Пополнение и экспедиции

В 2014 году к Татьяне присоединилась единомышленница Аделя Гасанова. На полях очередной поисковой экспедиции они прошли обучение эксгумационному делу, фиксации находок, их документированию, правилам раскопа. Изучали это дело и самостоятельно, ведь как минимум надо знать, из чего состоит человеческий скелет.

"Кости бывают разные. Бывает мужчина ростом под два метра. Там большая кость. А есть маленький человек или женщина низкого роста. В одном раскопе нашли такого маленького человека, и ботинки у него разного размера. То ли инвалид, то ли ботинок с другого места. Он как упал в лесу, так там и лежал под накопившимся за 70 лет естественным слоем. Бывает, находим только тело, а голову — за десять метров от него. Оторвало", — объясняет поисковик.

Всего с 2014 года поисковая группа "Ташпоиск", состоящая всего из двух человек на всю 33-миллионную страну, участвовала в шести экспедициях. По словам Дубовик, самое большее количество солдат удалось найти в 2015 году в Ленинградской области. Это было неучтенное захоронение, где лежало порядка трехсот человек.

"Это было какое-то дивизионное захоронение в лесу, не состоящее нигде на учете. Там было тринадцать ям. Каждая из них глубиной по четыре метра, размерами шесть на восемь метров. Они лежали валетом в четыре ряда, девять с одной стороны, девять с другой, сверху еще четыре ряда. В одной яме 53 человека", — вспоминает Татьяна.

Авторитетные поисковики тылового региона

Последняя на сегодняшний день поездка проходила с 10 по 24 августа 2019 года в районе урочища Вороново Кировского района Ленинградской области.

Это была Международная военно-историческая экспедиция "Волховский фронт. Апраксин". Поисковикам удалось поднять и перезахоронить останки 109 бойцов и командиров Красной армии, установить семь имен.

Фото предоставлено Татьяной Дубовик Работа поисковиков в экспедиции "Волховский фронт. Апраксин"

"На экспедиции мы отработали шестнадцать раскопов. Наша команда состояла из поисковиков Узбекистана и Кыргызстана, мы были эксгуматорами. Поднимали Рувима Ефимовича Шапиро, 1905 года рождения, уроженца Виницкой области Украинской ССР. Он был сапером, у него была заборная книжка. По ней определили его имя. Книжка лежала в планшете вместе с инструкциями по саперному делу и чертежами. Теперь можно найти его родственников. Этим занимается "Поисковое движение России", — рассказывает Дубовик.

Фото предоставлено Татьяной Дубовик Работа поисковиков в экспедиции "Волховский фронт. Апраксин"

Всего в поисковой экспедиции приняло участие свыше 600 человек. Среди них - огромное количество школьников. Это еще и учебный лагерь, где подростков учат работать с онлайн-базами данных погибших и пропавших без вести бойцов, обучают истории Великой Отечественной войны, навыкам оказания первой медицинской помощи, основам реставрации, антропологии.

Большой успех для поисковика — найти солдатский медальон: капсулу с запиской, на которой указаны данные солдата. К сожалению, их не всегда удается прочесть. По словам Татьяны, приблизительный процент опознания составляет 10 из 100. Причины разные: медальоны бывают пустыми, незаполненными, расколотыми, сгнившими.

Фото предоставлено Татьяной Дубовик Работа поисковиков в экспедиции "Волховский фронт. Апраксин"

"В этом году Аделя нашла медальон, а в прошлом году — я. Получили значки. Еще мы отмечены нагрудными знаками "За три фронта". Их вручает "Поисковое движение России" участникам трех экспедиций. Мы очень гордимся этим", — говорит Татьяна.

Фото предоставлено Татьяной Дубовик Работа поисковиков в экспедиции "Волховский фронт. Апраксин"

Несмотря на то что к поисковикам из Узбекистана как представителям тылового региона поначалу относились с долей скептицизма, они смогли заработать хорошую репутацию среди своих коллег. Сегодня они помогают обучаться новичкам из разных стран, их приглашают с докладами на конференции. Ближайшие две пройдут в Оренбурге и Москве уже в ноябре.