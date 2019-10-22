Арипов заявил о росте числа кибератак в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил об увеличении числа кибератак в республике, с начала года выявлено около восьми миллионов инцидентов. Об этом сообщает РИА Новости.

"В Узбекистане, как и в других странах, наблюдается увеличение количества кибератак, в том числе на государственные информационные системы. Только с начала этого года выявлены почти восемь миллионов инцидентов в информационной безопасности, часть из которых имела критический уровень", — заявил Арипов на международном форуме "Открытые инновации".

В связи с этим в стране принята комплексная программа по обеспечению защиты безопасности цифровых данных, в рамках которой утверждены свыше 70 различных регулирующих документов в сфере информационной безопасности.

По словам Арипова, все государственные институты начали осуществлять электронный обмен информацией посредством защищенных систем передачи данных.

"Принимаемые меры позволили нам подняться в глобальном индексе кибербезопасности на 40 позиций и занять 52 место из 175 стран", — сказал премьер-министр.

Он также отметил, что решение вызовов и приоритетных задач цифровой повестки дня требуют тесного взаимодействия и сотрудничества, в том числе за счет расширения диалога, формирования единых стандартов и подходов, основанных на лучших мировых практиках.

По словам Арипова, именно такие мероприятия, как открывшийся в Москве форум, являются хорошей экспертной площадкой для обмена мнениями и корректировки программ по цифровому развитию.

Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" проходит в эти дни на площадке технопарка "Сколково". Он проводится ежегодно с 2012 года. Как ожидается, нынешний форум посетят более 600 спикеров из 90 стран, в том числе из США, Великобритании, Китая, Японии, Франции, Германии.