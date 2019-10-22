22:59 22 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.70
  • EUR10553.06
  • USD9448.53
Поиск
Самолет Airbus A320

Узбекистанцев призвали не ввозить в Турцию алкоголь и сигареты сверх лимита

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
Получить короткую ссылку
44 0 0
Sputnik Узбекистан

Министерство призвало граждан соблюдать таможенные правила Турции по ввозу табачной, алкогольной и иной продукции.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В Министерстве иностранных дел РУз напомнили узбекистанцам таможенные правила Турции.

По данным МИД, в последнее время участились случаи задержания граждан республики за попытки ввоза в Турцию табачной и алкогольной продукции в количествах и объемах, превышающих установленные нормы. Такие факты расцениваются как контрабанда, которая влечет наказание до шести лет лишения свободы. 

Россияне подбирают туры на ноябрьские праздники
Sputnik/RUPTLY
Узбекистан в фаворитах: на какие страны россияне променяли Грузию – видео
Итак, пассажиры в возрасте старше 18 лет могут свободно провозить на территорию страны 600 сигарет или 100 сигарилл (вес каждой не должен превышать трех граммов) или 50 сигар или 250 граммов нарезанного табака (вместе с 200 листами сигаретной бумаги). С алкоголем дело обстоит следующим образом: если напиток крепче 22%, можно брать с собой литр. Если слабее — два. 

Разрешен беспошлинный ввоз продуктов питания: чая, растворимого кофе, кофе, шоколада и сладостей в количестве, не превышающем килограмм на каждый продукт. 

Общий объем косметических средств не должен превышать 600 миллилитров.

В МИД Узбекистана также напомнили гражданам о бесплатном мобильном приложении Yolcular İçin Gümrük Rehberi, которое работает в автономном режиме и предоставляет информацию на турецком, английском, русском, немецком и арабском языках.

Теги:
Узбекистан, Узбекистанцы, Таможня, таможенники, Турция



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнования прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
Грязные тачки, или Испытание для настоящих машин — самые яркие фото гонки
США перебрасывают танки в Литву
К чему ведет незнание истории: военные США готовятся к долгой зиме в Литве
Нобелевские лауреаты 2019
Нобелевские лауреаты-2019

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054