Узбекистанцев призвали не ввозить в Турцию алкоголь и сигареты сверх лимита

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В Министерстве иностранных дел РУз напомнили узбекистанцам таможенные правила Турции.
По данным МИД, в последнее время участились случаи задержания граждан республики за попытки ввоза в Турцию табачной и алкогольной продукции в количествах и объемах, превышающих установленные нормы. Такие факты расцениваются как контрабанда, которая влечет наказание до шести лет лишения свободы.
Разрешен беспошлинный ввоз продуктов питания: чая, растворимого кофе, кофе, шоколада и сладостей в количестве, не превышающем килограмм на каждый продукт.
Общий объем косметических средств не должен превышать 600 миллилитров.
В МИД Узбекистана также напомнили гражданам о бесплатном мобильном приложении Yolcular İçin Gümrük Rehberi, которое работает в автономном режиме и предоставляет информацию на турецком, английском, русском, немецком и арабском языках.