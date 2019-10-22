Узбекистанцев призвали не ввозить в Турцию алкоголь и сигареты сверх лимита

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В Министерстве иностранных дел РУз напомнили узбекистанцам таможенные правила Турции.

По данным МИД, в последнее время участились случаи задержания граждан республики за попытки ввоза в Турцию табачной и алкогольной продукции в количествах и объемах, превышающих установленные нормы. Такие факты расцениваются как контрабанда, которая влечет наказание до шести лет лишения свободы.

Итак, пассажиры в возрасте старше 18 лет могут свободно провозить на территорию страны 600 сигарет или 100 сигарилл (вес каждой не должен превышать трех граммов) или 50 сигар или 250 граммов нарезанного табака (вместе с 200 листами сигаретной бумаги). С алкоголем дело обстоит следующим образом: если напиток крепче 22%, можно брать с собой литр. Если слабее — два.

Разрешен беспошлинный ввоз продуктов питания: чая, растворимого кофе, кофе, шоколада и сладостей в количестве, не превышающем килограмм на каждый продукт.

Общий объем косметических средств не должен превышать 600 миллилитров.

В МИД Узбекистана также напомнили гражданам о бесплатном мобильном приложении Yolcular İçin Gümrük Rehberi, которое работает в автономном режиме и предоставляет информацию на турецком, английском, русском, немецком и арабском языках.