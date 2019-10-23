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Посадка деревьев в парке

В Узбекистане высадят один миллион деревьев

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Sputnik Узбекистан

Экологическая акция "Один миллион деревьев" пройдет по всей стране по инициативе движения "Юксалиш".

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В Узбекистане пройдет акция, призванная обратить внимание на экологические проблемы, сообщает пресс-служба Общенационального движения "Юксалиш".

Мероприятие, стартующее в Нукусе, поддержали в представительстве ООН в Узбекистане.

Уже 24 октября первую партию из 100 можжевельников высадят на территории Международного инновационного центра Приаралья при президенте Республики Узбекистан.

Вырубка многолетних деревьев
© Troll.uz
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Далее акция продлится в Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. В этих регионах высадка саженцев будет осуществляться преимущественно на территориях с ограниченными водными ресурсами.

Цель экомарафона "Один миллион деревьев" — борьба с последствиями обезлесения и изменения климата, создание благоприятной окружающей среды через добровольное массовое объединение людей, привлечение внимания к проблемам сохранения, восстановления и приумножения деревьев в Узбекистане. 

В дальнейшем такие акции планируют проводить дважды в год. 

Теги:
экология, эколог, Экологическая акция, Акция, акции, деревья



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