00:10 24 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.70
  • EUR10553.06
  • USD9448.53
Поиск
Посетители выставки

Инновационный диалог: разработчики со всего мира приедут в Ташкент

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
Получить короткую ссылку
74 0 0
Sputnik Узбекистан

В рамках InnoWeek.uz будут проведены Международная инновационная ярмарка, Международный инновационный и инвестиционный форум и Международный турнир по робототехнике.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. С 29 по 31 октября в Национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр" пройдут дни инновационных идей InnoWeek.uz, организованные Министерством инновационного развития Республики Узбекистан.

© Sputnik / Евгений Биятов
Как СНГ поможет внедрять инновации в Узбекистане

Форум, проводимый уже второй раз, предоставит возможности для диалога местным и зарубежным исследовательским и инновационным центрам, инвестиционным фондам, технологическим агентствам, технопаркам и бизнес-инкубаторам.

В рамках InnoWeek.uz будут проведены Международная инновационная ярмарка, Международный инновационный и инвестиционный форум и Международный турнир по робототехнике. Во всех мероприятиях примут участие представители ведущих деловых кругов Узбекистана и зарубежных стран, ученые и представители компаний.

Кузнецов: человеческий капитал это важнейшая составляющая инноваций >>

На выставке будут представлены новые отечественные и зарубежные технологии, инновационные продукты и проекты, прототипы и модели во всех областях. Также в ходе мероприятия участники смогут провести переговоры и заключить взаимовыгодные соглашения.

Теги:
Ташкент, Инновации, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнования прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
Грязные тачки, или Испытание для настоящих машин — самые яркие фото гонки
Высокая мода спустилась в метро
Дефиле под землей: как прошел модный показ в московском метро – видео
Нобелевские лауреаты 2019
Нобелевские лауреаты-2019

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться