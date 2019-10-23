Инновационный диалог: разработчики со всего мира приедут в Ташкент

В рамках InnoWeek.uz будут проведены Международная инновационная ярмарка, Международный инновационный и инвестиционный форум и Международный турнир по робототехнике.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. С 29 по 31 октября в Национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр" пройдут дни инновационных идей InnoWeek.uz, организованные Министерством инновационного развития Республики Узбекистан.

Форум, проводимый уже второй раз, предоставит возможности для диалога местным и зарубежным исследовательским и инновационным центрам, инвестиционным фондам, технологическим агентствам, технопаркам и бизнес-инкубаторам.

В рамках InnoWeek.uz будут проведены Международная инновационная ярмарка, Международный инновационный и инвестиционный форум и Международный турнир по робототехнике. Во всех мероприятиях примут участие представители ведущих деловых кругов Узбекистана и зарубежных стран, ученые и представители компаний.

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На выставке будут представлены новые отечественные и зарубежные технологии, инновационные продукты и проекты, прототипы и модели во всех областях. Также в ходе мероприятия участники смогут провести переговоры и заключить взаимовыгодные соглашения.