В Узбекистане предложили удерживать долги из зарплаты

Согласно проекту постановления президента, деньги могут списывать с банковских карт и удерживать из зарплат должников.

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура разработала проект постановления президента по дальнейшему совершенствованию системы принудительного исполнения судебных актов и актов иных органов.

Согласно проекту постановления президента, деньги могут списывать с банковских счетов, карт и удерживать из зарплат должников.

Новый упрощенный порядок принудительного исполнения судебных актов планируют ввести с 1 февраля 2020 года. Взыскание будет производится удаленно, без контакта с должником и посещения места его проживания.

При этом если размер долга не превышает одного минимального размера оплаты труда, долг может быть удержан из заработной платы.

Ознакомиться с полным текстом постановления можно на портале СОВАЗ.