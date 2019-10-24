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В Узбекистане предложили удерживать долги из зарплаты

Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Sputnik Узбекистан

Согласно проекту постановления президента, деньги могут списывать с банковских карт и удерживать из зарплат должников.

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура разработала проект постановления президента по дальнейшему совершенствованию системы принудительного исполнения судебных актов и актов иных органов.

Согласно проекту постановления президента, деньги могут списывать с банковских счетов, карт и удерживать из зарплат должников.

Женщина считает банкноты после обмена валюты в филиале Национального банка Узбекистана в Ташкенте
REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
Погасить долги в Узбекистане можно будет при помощи иностранной валюты

Новый упрощенный порядок принудительного исполнения судебных актов планируют ввести с 1 февраля 2020 года. Взыскание будет производится удаленно, без контакта с должником и посещения места его проживания.

При этом если размер долга не превышает одного минимального размера оплаты труда, долг может быть удержан из заработной платы.

Ознакомиться с полным текстом постановления можно на портале СОВАЗ.

Теги:
невыплата зарплаты, задержка зарплаты, зарплата, счетчики, банки, банки, алименты, долги



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