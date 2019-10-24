Минэнерго объяснило почему снабжает соседнюю страну электроэнергией

Основная причина поставок электроэнергии из Узбекистана в Афганистан заключается в оказании социально-экономической поддержки соседней стране, стабилизации ситуации в ней.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Пресс-служба АО "Национальные электрические сети Узбекистана" при министерстве энергетики республики объяснила куда "исчезают" 5,0 млрд. кВт/ч электроэнергии. "Потерю" в цифрах сейчас активно обсуждают в сети - пользователи заметили, что согласно официальным данным, потребности Узбекистана в электроэнергии в этом году составляют 69 млрд. кВт/ч электроэнергии, а производство составляет 64 млрд. кВт/ч.

Общеизвестно, что высоковольтные воздушные линии Узбекистана связаны и активно взаимодействуют с основными электрическими сетями соседних стран. Их диспетчерские службы обеспечивают энергетическую безопасность региона на основе взаимной координации. Причина в том, что проекты магистральных электросетей были разработаны, когда страны СНГ еще находились в бывшем Советском Союзе, и строительство электросистемы не разделялось на отдельные пункты снабжения и координирования.

Что из вышесказанного следует простой и ясный вывод - Узбекистан не только экспортирует электроэнергию, а также импортирует ее. Например, за 9 месяцев текущего года (январь-сентябрь), объем импортируемой электроэнергии составил 2,6 миллиарда кВт часов. При том, что экспорт электроэнергии в Афганистан за этот период равен 1,2 миллиарда кВтчасов.

Для того, чтобы рассуждать на эту тему требуется глубокое понимание существующей системы регионального энергоснабжения и существующего международного опыта в этой области. Если говорить коротко, то обозначим главное – электроэнергия, предназначенная для внутреннего потребления, не экспортируется в Афганистан.

Кроме того, вопрос данного экспорта имеет не столько экономический, сколько политический характер.

Основная причина поставок электроэнергии из Узбекистана в Афганистан заключается в оказании социально-экономической поддержки соседней стране, стабилизации ситуации в ней. Основой этих действий являются узбекско-афганские межправительственные соглашения.

Что же касается случаев перебоя в подаче электроэнергии, то их причиной являются различные сбои, вызванные неэффективным и нецелесообразным использованием энергии, перерывы, вызванные требованиями безопасности в ходе строительных и ремонтных работ, переоборудованием подстанций высокого и среднего напряжения в рамках программы модернизации. То есть причины временных отключений вызваны проблемами в секторе электроэнергетики и не имеют отношения к процессам международного экспорта и импорта.