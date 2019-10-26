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Узбекские школьники

Объявлены точные даты школьных каникул в Узбекистане

Общество
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Sputnik Узбекистан

Министерство юстиции Узбекистана напомнило о датах и сроках сезонных школьных каникул в новом учебном году.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана опубликовало информацию о школьных каникулах в 2019-2020 учебном году.

Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
Пресс-служба президента Узбекистана
Выбран заместитель директора агентства по развитию школ

Осенние каникулы начнуться с 4 ноября и продлятся 6 календарных дней. Зимние каникулы — с 28 декабря (на 14 календарных дней), а весенние — с 21 марта (7 календарных дней).

После сдачи экзаменов и контрольных в конце учебного года у школьников начнутся летние каникулы и продлятся до 1 сентября. При этом, если последний день каникул будет приходиться на праздничный день, занятия начнутся со следующего рабочего дня.

Также ученики первых классов получают еще одну неделю каникул в феврале.

Теги:
школьная форма, школьники, школы, школа, Школа, каникулы



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