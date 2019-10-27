Мерседес, лимузин и волга - на каких авто ездил Каримов?

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На перспективу: бизнесмены Узбекистана и Италии обсудили совместные проекты Деловые круги двух стран обсудили возможности дальнейшего развития узбекско-итальянского торгово-экономического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам активизации партнерских отношений между действующими предприятиями Узбекистана и Италии. 0

Учителям поднимут зарплаты, но проект еще не утвержден В проекте постановления кабмина указано, что за счет местных бюджетных средств с 1 января 2020 года будут повышены базовые тарифные ставки учителей общеобразовательных школ. 20