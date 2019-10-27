Мерседес, лимузин и волга - на каких авто ездил Каримов?

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Выставка разместилась во дворе президентского научно-образовательного мемориального комплекса. В экспозиции представлены автомобили, на которых Ислам Каримов ездил в период с 1989 по 2016 годы.
Вход на выставку свободный.
В Ташкенте показали машины, на которых в разные года ездил первый президент страны Ислам Каримов. Наш корреспондент побывал на месте события.
ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Выставка разместилась во дворе президентского научно-образовательного мемориального комплекса. В экспозиции представлены автомобили, на которых Ислам Каримов ездил в период с 1989 по 2016 годы.
Вход на выставку свободный.
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