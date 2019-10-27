18:19 27 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.70
  • EUR10553.06
  • USD9448.53
Поиск
Мерседес Каримова

Мерседес, лимузин и волга - на каких авто ездил Каримов?

Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
213 0 0
Sputnik Узбекистан

В Ташкенте показали машины, на которых в разные года ездил первый президент страны Ислам Каримов. Наш корреспондент побывал на месте события.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Выставка разместилась во дворе президентского научно-образовательного мемориального комплекса. В экспозиции представлены автомобили, на которых Ислам Каримов ездил в период с 1989 по 2016 годы.

ЗИЛ Лимузин Ислама Каримова
Рамиз Бахтияров
ЗИЛ Лимузин Ислама Каримова
ЗИЛ с дворниками на фарах
Рамиз Бахтияров
ЗИЛ с дворниками на фарах

Вход на выставку свободный.

Теги:
Ташкент, Выставка, автомобиль, Ислам Каримов



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
ЗИЛ с дворниками на фарах
На каких авто ездил первый президент Узбекистана?
Хванчкара из Рачи: Самое сладкое вино из самого красивого края Грузии
Знаменитое полусладкое вино: как собирают виноград для "Хванчкары" – видео
Парламентские выборы 2019 в Узбекистане
Парламентские выборы-2019 в Узбекистане: когда и как голосовать

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться