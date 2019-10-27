В Узбекистане введут единый билет на транспорт

Планируется, что транспортные карты будут с фотографией владельца, а выдавать их будут центры государственных услуг.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. С 1 января 2020 года по всему Узбекистану начнет действовать единая система оплаты общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента со ссылкой на Управление транспорта столицы.

Где и за сколько можно будет купить карточку?

Оплатить проезд в любом виде транспорта во всех городах Узбекистана можно будет посредством бесконтактной пластиковой карточки, похожей размерами на банковскую. Купить ее можно будет за 30 тысяч сумов, после чего ее необходимо будет пополнять через приложение на мобильном телефоне или через банковскую карту (в том числе с помощью международных платежных систем). На новых станциях метрополитена турникеты уже приспособлены к внедрению этой системы.

Будут внедрены четыре вида карт: для пенсионеров, студентов, учащихся и льготная карта, а также общая единая транспортная карта. Размер платы за проезд будет зависеть от установленного в конкретном регионе тарифа и учитывать льготы и скидки для разных категорий пассажиров. Планируется, что они будут с фотографией владельца, а выдавать их будут центры государственных услуг.

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Общественный транспорт будет оборудован считывающими устройствами, которые сами будут снимать сумму за поездку. Пассажиру нужно просто приложить транспортную карту к устройству – и проезд будет оплачен.

Ранее, мы уже писали о том, что внедрить электронную систему оплаты проезда в общественном транспорте намерена южнокорейская компания Korea Smart-cart Co. ltd. Тогда предполагалось, что в столице появится единый проездной для всех видов общественного транспорта.