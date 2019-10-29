В нескольких районах Ташкента сегодня отключат электричество

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В Узбекистане появятся свои мультипликационные герои Озвучили предложения о том, чтобы привлечь в страну зарубежных экспертов и специалистов-мультипликаторов, которые помогли бы отечественным специалистам повысить квалификацию. 2

Экспортеры и импортеры Узбекистана смогут вернуть взысканный штраф Для того чтобы вернуть себе взысканные государством средства, нужно, чтобы валюта поступила к экспортерам, а импортеры ввезли и оформили товары (обеспечили выполнение работ и оказание услуг). 43