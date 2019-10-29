В нескольких районах Ташкента сегодня отключат электричество

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Сегодня, 29 октября, в Ташкенте пройдут временные отключения электричества, сообщают "Региональные электрические сети".
"В некоторых частях Чиланзарского и Учтепинского районов Ташкента ожидается временное отключение электрической энергии", - говорится в сообщении.
По информации компании, это связано с заменой кабельной линии трансформаторного пункта, находящегося в 8-м квартале Чиланзарского района.
Также света не будет на улицах "Бирлик", "Мехрибон", "Юсуф Саккокий", "Мирхунд", "Донгдор", проездах 4, 5, 6, 7, находящихся на территории махалли "Чаманзор" Учтепинского района.