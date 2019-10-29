Коммунальщики обманывают жителей Самарканда - БПИ вносит ясность

Сотрудники БПИ при Генпрокуратуре осуществили сверку квитанций и реальных показаний счетчиков. В результате было выявлено множество нарушений, в том числе необоснованные финансовые претензии коммунальщиков к потребителям.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. С начала 2019 года поставщики коммунальных услуг пытались взыскать 176 миллиардов сумов несуществующих долгов с жителей Самаркандской области, сообщает газета "Народное слово".

Сотрудники БПИ при Генпрокуратуре осуществили сверку квитанций и реальных показаний счетчиков. В результате было выявлено множество нарушений, в том числе необоснованные финансовые претензии коммунальщиков к потребителям.

Мониторинг данной проблемы показал, что, начисляя на потребителей долги за неиспользованные коммунальные ресурсы, поставщики услуг пытаются компенсировать технологические потери и ущерб от похищаемых недобросовестными гражданами электроэнергии, газа, воды и других ресурсов.

Как отмечалось на пресс-конференции, организованной областным управлением БПИ, для эффективной работы специалистов бюро и предотвращения коррупции в данной сфере введены материальные вознаграждения за добросовестную службу.

В целях обеспечения прозрачности в систему БПИ внедряются интерактивные системы.