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Сотрудник Бюро принудительного исполнения обходит должников

Коммунальщики обманывают жителей Самарканда - БПИ вносит ясность

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Общество
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Sputnik Узбекистан

Сотрудники БПИ при Генпрокуратуре осуществили сверку квитанций и реальных показаний счетчиков. В результате было выявлено множество нарушений, в том числе необоснованные финансовые претензии коммунальщиков к потребителям.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. С начала 2019 года поставщики коммунальных услуг пытались взыскать 176 миллиардов сумов несуществующих долгов с жителей Самаркандской области, сообщает газета "Народное слово".

© БПИ Узбекистана
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Сотрудники БПИ при Генпрокуратуре осуществили сверку квитанций и реальных показаний счетчиков. В результате было выявлено множество нарушений, в том числе необоснованные финансовые претензии коммунальщиков к потребителям.

Мониторинг данной проблемы показал, что, начисляя на потребителей долги за неиспользованные коммунальные ресурсы, поставщики услуг пытаются компенсировать технологические потери и ущерб от похищаемых недобросовестными гражданами электроэнергии, газа, воды и других ресурсов.

Как отмечалось на пресс-конференции, организованной областным управлением БПИ, для эффективной работы специалистов бюро и предотвращения коррупции в данной сфере введены материальные вознаграждения за добросовестную службу.

В целях обеспечения прозрачности в систему БПИ внедряются интерактивные системы.

Теги:
оплата коммунальных платежей, коммунальные службы, Самарканд, Узбекистан, Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана



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