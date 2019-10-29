Деревья вместо песков: когда Приаралье зарастет лесами

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik, Мария Науменко. От уровня 1960 года от Аральского моря осталось лишь 10%. Вместо воды на шесть миллионов гектаров растянулась пустыня. Власти Узбекистана решили использовать, казалось бы, неплодородные земли для создания пастбищ и лесов.
Пастбища вместо пустыни
Координатор госпрограммы по улучшению экологической ситуации в зоне Арала Зиновий Новицкий может рассказывать о возрождении региона долго. В опустевшем районе он живет 40 лет и верит, что эти места можно превратить в сад. На высохшем дне по специальной технологии сажают саксаулы. Согласно принятой программе, через 6 лет здесь должны появиться пастбища и лесные массивы.
"Если произвести посев или посадку без нашей технологии, то получим ноль. Мы нарезали канавы для того, чтобы накопить внизу влагу и песок и улучшить химический и механический состав почвы. И после того как произойдет запесочивание, мы произведем посадку", – объясняет специалист.
В регионе выпадает очень мало осадков, 90 мм в год, и все они приходятся на зиму и весну. Поэтому высадка деревьев начинается в ноябре и завершается в апреле. Саженцы предварительно выращивают в питомниках лесхозов по всей стране.
"К лесопосадке привлекают где-то 84 лесных хозяйства, за каждым из которых на осушенном дне закреплена территория", - уточняет глава Госкомитета Узбекистана по лесному хозяйству Низомиддин Бакиров.
В декабре прошлого года специально для высадки лесов закупили 160 тракторов. Также саженцы высаживают вручную, а в труднодоступных местах помогает авиация.
"Осушенное дно – это не пшеничное поле. Почва очень бедная, засоленная, но тем не менее наша технология дает результаты. Саксаулы своими корнями скрепляют почву и не дают образоваться барханам. В возрасте 10 лет растение задерживает 10 кубических метров субстрата песка", - говорит ученый Новицкий.
В течение нескольких лет между рядами саксаулов также начнут сажать кормовые растения и развивать животноводство, отметил эксперт.
"У нас программа рассчитана на пять-семь лет. Через два-три года здесь будет зеленый массив, а через еще два-три года - пастбища: люди будут пасти животных. Местные жители смогут получать продукцию, реализовать ее и за вырученные средства покупать что-то для своих детей. Их дети уже не уедут работать в город и останутся здесь, на родной земле", - считает Новицкий.
Посадка растений по дну Арала идет стахановскими темпами: в этом году засадили уже 461 тысячу гектаров, а в следующем планируется засеять 700 тысяч гектаров.
"Всего на Узбекистан и Казахстан приходится шесть миллионов гектаров осушенного дня. В Узбекистане это 3,2 миллиона, из которых два с половиной выделены под лесные насаждения. Остальная часть сама зарастет лесами, туда лезть человеку не надо, можно сделать только хуже", - обращает внимание ученый.
В более засоленных местах будут высаживать тамарикс.
"Это очень хороший медонос, будем развивать пчеловодство. Дальше у нас барханные пески – будем развивать экстремальный, эколого-просветительский туризм. Мы хотим, чтобы осушенное дно стало достоянием всех людей", - добавил специалист.
"Почти 50% рабочих – из Каракалпакстана, но приезжают люди и из Ташкента, Бухары. Для них дело чести - восстановить этот район", - рассказал глава Госкомитета по лесному хозяйству Низомиддин Бакиров.
Рабочие отрабатывают вахту по 15 дней, дорогу до Арала им оплачивают лесхозы.
Туристический потенциал
В Приаралье в этом году в три раза больше туристов, чем в прошлом, утверждает председатель Совета министров Каракалпакстана Кахраман Сариев.
"Действуют маршруты, когда группа отправляется на джипах к каньонам, ночует в юртах и на другой день возвращается обратно", – добавил первый заместитель руководителя Госкомтуризма Узбекистана Улугбек Касымходжаев.
В регионе можно развивать познавательный туризм, так как в Каракалпакии находится более 20 исторических памятников, отмечает Касымходжаев. Еще одно направление - ремесленные города, где можно познакомиться с мастерами, работающими по старинным технологиям. Местом притяжения в регион иностранцев остается и Национальный музей искусств имени Савицкого.
"У нас вообще цель - сделать из зоны Приаралья симбиоз Силиконовой долины и Лас-Вегаса. Мы делаем ставку на привлечение туристов из России, арабских стран, Турции и Средиземноморья, а также из Китая и Индии", — пояснил представитель Госкомтуризма.
Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. За последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, а рыба исчезла.