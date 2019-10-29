Деревья вместо песков: когда Приаралье зарастет лесами

Корреспондент Sputnik побывала в нулевой точке высохшего дна Аральского моря и увидела, как в песках зарождается зеленый массив.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik, Мария Науменко. От уровня 1960 года от Аральского моря осталось лишь 10%. Вместо воды на шесть миллионов гектаров растянулась пустыня. Власти Узбекистана решили использовать, казалось бы, неплодородные земли для создания пастбищ и лесов.

Sputnik / Мария Науменко Вид на Аральское море с высоты

Пастбища вместо пустыни

Координатор госпрограммы по улучшению экологической ситуации в зоне Арала Зиновий Новицкий может рассказывать о возрождении региона долго. В опустевшем районе он живет 40 лет и верит, что эти места можно превратить в сад. На высохшем дне по специальной технологии сажают саксаулы. Согласно принятой программе, через 6 лет здесь должны появиться пастбища и лесные массивы.

"Если произвести посев или посадку без нашей технологии, то получим ноль. Мы нарезали канавы для того, чтобы накопить внизу влагу и песок и улучшить химический и механический состав почвы. И после того как произойдет запесочивание, мы произведем посадку", – объясняет специалист.

Sputnik / Мария Науменко Координатор Государственной программы по улучшению экологической ситуации в зоне Арала Зиновий Новицкий

В регионе выпадает очень мало осадков, 90 мм в год, и все они приходятся на зиму и весну. Поэтому высадка деревьев начинается в ноябре и завершается в апреле. Саженцы предварительно выращивают в питомниках лесхозов по всей стране.

"К лесопосадке привлекают где-то 84 лесных хозяйства, за каждым из которых на осушенном дне закреплена территория", - уточняет глава Госкомитета Узбекистана по лесному хозяйству Низомиддин Бакиров.

В декабре прошлого года специально для высадки лесов закупили 160 тракторов. Также саженцы высаживают вручную, а в труднодоступных местах помогает авиация.

"Осушенное дно – это не пшеничное поле. Почва очень бедная, засоленная, но тем не менее наша технология дает результаты. Саксаулы своими корнями скрепляют почву и не дают образоваться барханам. В возрасте 10 лет растение задерживает 10 кубических метров субстрата песка", - говорит ученый Новицкий.

В течение нескольких лет между рядами саксаулов также начнут сажать кормовые растения и развивать животноводство, отметил эксперт.

Sputnik / Мария Науменко Посадки саксаула на дне Аральского мора

"У нас программа рассчитана на пять-семь лет. Через два-три года здесь будет зеленый массив, а через еще два-три года - пастбища: люди будут пасти животных. Местные жители смогут получать продукцию, реализовать ее и за вырученные средства покупать что-то для своих детей. Их дети уже не уедут работать в город и останутся здесь, на родной земле", - считает Новицкий.

Посадка растений по дну Арала идет стахановскими темпами: в этом году засадили уже 461 тысячу гектаров, а в следующем планируется засеять 700 тысяч гектаров.

Sputnik / Мария Науменко Высохшее Аральское море

"Всего на Узбекистан и Казахстан приходится шесть миллионов гектаров осушенного дня. В Узбекистане это 3,2 миллиона, из которых два с половиной выделены под лесные насаждения. Остальная часть сама зарастет лесами, туда лезть человеку не надо, можно сделать только хуже", - обращает внимание ученый.

В более засоленных местах будут высаживать тамарикс.

"Это очень хороший медонос, будем развивать пчеловодство. Дальше у нас барханные пески – будем развивать экстремальный, эколого-просветительский туризм. Мы хотим, чтобы осушенное дно стало достоянием всех людей", - добавил специалист.

Возрождать Приаралье приезжают люди со всего Узбекистана. В прошлом сезоне на осушенном дне трудились две тысячи человек, в этом году ожидают уже 3,5 тысячи.

"Почти 50% рабочих – из Каракалпакстана, но приезжают люди и из Ташкента, Бухары. Для них дело чести - восстановить этот район", - рассказал глава Госкомитета по лесному хозяйству Низомиддин Бакиров.

Рабочие отрабатывают вахту по 15 дней, дорогу до Арала им оплачивают лесхозы.

Туристический потенциал

В Приаралье в этом году в три раза больше туристов, чем в прошлом, утверждает председатель Совета министров Каракалпакстана Кахраман Сариев.

Sputnik / Мария Науменко Это дерево саксаула высадили весной 2019 года. Растение помогает сдерживать пески: останавливает движение барханов

"Действуют маршруты, когда группа отправляется на джипах к каньонам, ночует в юртах и на другой день возвращается обратно", – добавил первый заместитель руководителя Госкомтуризма Узбекистана Улугбек Касымходжаев.

В регионе можно развивать познавательный туризм, так как в Каракалпакии находится более 20 исторических памятников, отмечает Касымходжаев. Еще одно направление - ремесленные города, где можно познакомиться с мастерами, работающими по старинным технологиям. Местом притяжения в регион иностранцев остается и Национальный музей искусств имени Савицкого.

"У нас вообще цель - сделать из зоны Приаралья симбиоз Силиконовой долины и Лас-Вегаса. Мы делаем ставку на привлечение туристов из России, арабских стран, Турции и Средиземноморья, а также из Китая и Индии", — пояснил представитель Госкомтуризма.

Ситуация в регионе улучшается. По словам главы правительства Каракалпакстана Кахрамана Сариева, в Муйнакском районе (Муйнак – ближайший город, расположенный в 90 километрах) функционирует ряд предприятий, среди них - текстильная фабрика и рыбоконсервный комбинат. Кроме того, строится завод, где будут производить ДСП из камыша. Люди стали возвращаться в регион.

Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. За последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, а рыба исчезла.