В Узбекистане снесут "сейсмически неустойчивые" многоэтажки

Дома, которые не соответствуют современным сейсмическим и энергетическим стандартам, попадут под снос.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Многоэтажки, несоответствующие современным сейсмическим и энергетическим стандартам, попадут под снос, сообщает Kun.uz со ссылкой на заместителя министра строительства Шухратхужа Хашимова.

Согласно данным, озвученным в ходе мероприятия в Олий Мажлисе, власти уже провели технический осмотр 80% многоэтажных домов. Около 35 тысяч жилых зданий не соответствуют современным сейсмическим и энергетическим стандартам.

"После завершения технического осмотра планируется снос всех многоэтажных сейсмически неустойчивых домов. В домах, которые не будут снесены, проведут энергетический аудит", - цитирует издание слова Шухратхужа Хашимова.

Также сообщается, что при строительстве новых домов обязательно учтут современные стандарты и нюансы. Замминистра подчеркнул, что важно объединить реновацию с социальной инфраструктурой.

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