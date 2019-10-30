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Снос ветхих домов в Сергелийском районе Ташкента

В Узбекистане снесут "сейсмически неустойчивые" многоэтажки

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан

Дома, которые не соответствуют современным сейсмическим и энергетическим стандартам, попадут под снос.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Многоэтажки, несоответствующие современным сейсмическим и энергетическим стандартам, попадут под снос, сообщает Kun.uz со ссылкой на заместителя министра строительства Шухратхужа Хашимова.

Согласно данным, озвученным в ходе мероприятия в Олий Мажлисе, власти уже провели технический осмотр 80% многоэтажных домов. Около 35 тысяч жилых зданий не соответствуют современным сейсмическим и энергетическим стандартам.

"После завершения технического осмотра планируется снос всех многоэтажных сейсмически неустойчивых домов. В домах, которые не будут снесены, проведут энергетический аудит", - цитирует издание слова Шухратхужа Хашимова.

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Также сообщается, что при строительстве новых домов обязательно учтут современные стандарты и нюансы. Замминистра подчеркнул, что важно объединить реновацию с социальной инфраструктурой.

Снос недвижимости в Узбекистане — один из самых острых вопросов в последнее время. После нескольких случаев проявления недовольства населения президент республики Шавкат Мирзиёев жестко раскритиковал деятельность хокимов Кашкадарьи, Хорезма и Ферганской области.

Теги:
землетрясение, ветхое жилье, жилье, дом, снос дома



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