"Взял деньги и пропал": история узбекской модели, которую обманул директор

Новоиспеченный агент узбекистанки забрал денежный взнос, но так и не заплатил за ее участие в конкурсе.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Узбекистанка Тамила Ходжаева не попадет на конкурс Miss International из-за своего директора, который оказался мошенником, сообщила модель Sputnik Узбекистан.

"После того как я заняла призовое место на Miss Global, на меня вышел человек, который занимается отправлением участниц и победительниц на крупные конкурсы красоты", - рассказывает Тамила.

По ее словам, мужчина поздравил ее с победой и предложил принять участие в одном из самых старых конкурсов Miss International.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 👑 MISS INTERNATIONAL UZB 2019 (@tamila_sparrow) 27 Окт 2019 в 3:05 PDT

"Я согласилась, однако он сразу заявил мне о денежном взносе. В идеале платить за конкурс должен сам директор либо спонсор. Делегатка этого никогда не делает, но везде по-разному. В итоге мы сошлись на том, что сначала я заплачу часть той суммы, которая была заявлена, а остальное заплатят спонсоры", - добавила Тамила.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 👑 MISS INTERNATIONAL UZB 2019 (@tamila_sparrow) 9 Сен 2019 в 12:08 PDT

Сразу после этого новоиспеченный директор модели подтвердил ее участие в конкурсе и буквально за несколько дней девушка начала появляться на всех новостных ресурсах, сайтах, которые освещают мероприятие и предварительные рейтинги.

Однако денежный вопрос стал выходить на первый план в их дальнейших разговорах.

"В какой-то момент он попросил оплатить хотя бы часть взноса, так как надо срочно перевести деньги организаторам. Дал мне свои реквизиты и пообещал, что остальную часть суммы я могу вернуть с гонораров, а пока он внесет ее за меня", - говорит девушка.

Тем не менее деньги Тамиле Ходжаевой пришлось отдать еще до конкурса, так как директор сетовал на то, что "он уже все оплатил, долг надо возвращать". Естественно, порядочная узбекистанка вернула ему всю сумму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 👑 MISS INTERNATIONAL UZB 2019 (@tamila_sparrow) 21 Июл 2019 в 12:10 PDT

Дальше - больше.

"Через какое-то время мне и модели из Казахстана, которая тоже доверилась этому мужчине, написал официальный представитель и сообщил, что никто пока за наше участие деньги не внес, а все сроки уже прошли и с конкурсом мы пролетаем", - говорит она.

"Я сразу начала выяснять у директора, что там происходит, почему возникли серьезные проблемы. На что он мне ответил, что все это неправда и у нас все отлично", - добавила Тамила.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 👑 MISS INTERNATIONAL UZB 2019 (@tamila_sparrow) 25 Июл 2019 в 10:23 PDT

Прошло еще несколько дней... Сотня пропущенных звонков, после которых директор пропал.

Как выяснилось позже, сумма, которую заплатила Ходжаева, должна была поступить еще и за представительницу Казахстана.

"Понимаю, что со стороны возникает логичный вопрос: а как так вышло, что я отправила деньги неизвестному человеку и ничего не проверила. Во-первых, сначала я изучила его странички в соцсетях, все его работы, прочитала в Интернете информацию о мероприятиях, в которых он принимал участие", - говорит Тамила.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 👑 MISS INTERNATIONAL UZB 2019 (@tamila_sparrow) 29 Окт 2019 в 3:33 PDT

Напомним, что директор и модель работали удаленно, так как сам мужчина находится в Казахстане.

"Во-вторых, мы долго общались с ним и после начала совместной работы, я сразу начала появляться в официальных аккаунтах Miss International, и организаторы были в курсе, кто я и откуда", - заключила модель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 👑 MISS INTERNATIONAL UZB 2019 (@tamila_sparrow) 12 Окт 2019 в 8:29 PDT

Более того, Тамила получила визу, однако ее участие в конкурсе все равно отменили.

Напомним, Тамила Ходжаева заняла третье место в крупном Международном конкурсе красоты Miss Global 2018, став 2-й вице-мисс.

В предстоящем 59-м Международном конкурсе красоты Miss International примут участие девушки из более чем 81 страны, превзойдя предыдущий рекорд в 77 участниц 2018 года.

Конкурс пройдет 12 ноября в Tokyo Dome City Hall, Bunkyo, Токио, Япония.